Илон Маск провел рабочее совещание вместе с младшим сыном: умилительные кадры

Илон Маск показал младшего сына / Reuters

Основатель компаний SpaceX, Tesla и самый богатый человек в мир Илон Маск присоединился к рабочему совещанию с экспертами Национальной академии наук, инженерии и медицины вместе со своим шестым сыном X Æ A-12.

Он держал на коленях своего маленького сына, которого дома называют сокращенным именем Экс.

"Машина (Car)", — сказал полуторагодовалый ребенок, когда в кадре показали процесс перевозки ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс. "Нет, это ракета на большой машине", — ответил ему Маск.

Илон Маск с сыном / скриншот с видео

После первого вступительного видео мальчик несколько раз поздоровался с другими участниками видеозвонка и помахал им руками. Спустя некоторое время после начала конференции, дверь в комнату, где сидел Маск, открылась и малыша забрали. Экс был этим очень недоволен и расплакался.

Отметим, что у 50-летнего Маска есть еще пятеро сыновей от первой жены — канадской писательницы Джастин Уилсон. Их первенец Невада Александр умер в 2002 году в возрасте 10 недель. После этого пара с помощью ЭКО зачала двойню, а потом тройню. Ксавье и Гриффину сейчас 17 лет, а Каю, Саксону и Дамиану — 15. Всего Илон был официально женат трижды — в том числе два раза на английской актрисе Таллуле Райли, от которой у него нет детей.

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