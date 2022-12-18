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"Империя начала слабеть": Папа Римский объяснил, почему Путин развязал войну против Украины

18 декабря 2022, 15:58
Папа Римский Франциск считает, что война в Украине закончится еще не скоро.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск не видит окончания войны в Украине / фото ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск заявил, что в ближайшее время война в Украине не закончится, потому что она глобальная и в ней задействовано "много рук". Об этом сообщает издание АВС.

"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это глобальная война ... Многие руки размешивают котел войны", - сказал Папа Римский.

Он убежден, что война началась, потому что "империя начала ослабевать".

"Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, как нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое", - добавил Франциск.

Папа Римский назвал войну, которую развязал Путин против Украины, ужасной и жестокой.

"Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать", - добавил Франциск.

Напомним, на фоне ядерного шантажа президента России Владимира Путина, Папа Римский сделал тревожное заявление о том, что "третья мировая" уже якобы началась. По словам понтифика, ошибочно думать, что сейчас идет война между Россией и Украиной.

Ранее Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина прекратить насилие и смерти в Украине. Он опасается, что война Москвы против Киева может привести к ядерному конфликту. Также он попросил президента Владимира Зеленского быть открытым к любым "серьезным мирным предложениям".

Другие новости:

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