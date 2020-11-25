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Индонезия выдаст украинского блогера России

25 ноября 2020, 17:07

В МИД Украины отреагировали на инцидент.

Михаил Орешников
Михаила Орешникова планируют депортировать из Индонезии в РФ / Михаил Орешников/Instagram

В Индонезии задержан украинский общественный деятель и блогер Михаил Орешников, которого планируют депортировать в Россию, поскольку он "не оформил юридически выход из гражданства" РФ.

"Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации", — цитирует Украинская правда комментарий МИД Украины.

По информации ведомства, блогер сейчас находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны. Орешникова посетил украинский консул, помог пообщаться по телефону с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. По данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья Орешников не высказывал.

Также посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям.

Читайте такжеИзвестный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19Украинские дипломаты направили соответствующую ноту в МИД Индонезии. Дело Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и МИД Украины.

Как известно, 6 ноября 2020 года бывшего гражданина России, а ныне гражданина Украины Орешникова задержал Интерпол в аэропорту Джакарты по требованию РФ. Он является активным деятелем антипутинского движения. В 2014 году он выступал против оккупации Крыма. Орешников сбежал от уголовного преследования в России. После переезда в Украину блогер устроился работать в пресс-службу батальона Азов и занимался творчеством.

  • Пограничники Беларуси не смогли выдворить лидера оппозиции Марию Колесникову на территорию Украины, так как она порвала свой паспорт, после чего пересечение границы стало невозможным.

  • Граждане Украины, которых в аэропорту Афин не пропустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе.

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