Индонезия выдаст украинского блогера России

Михаила Орешникова планируют депортировать из Индонезии в РФ / Михаил Орешников/Instagram

В Индонезии задержан украинский общественный деятель и блогер Михаил Орешников, которого планируют депортировать в Россию, поскольку он "не оформил юридически выход из гражданства" РФ.

"Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации", — цитирует Украинская правда комментарий МИД Украины.

По информации ведомства, блогер сейчас находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны. Орешникова посетил украинский консул, помог пообщаться по телефону с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. По данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья Орешников не высказывал.

Также посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям.

Читайте такжеИзвестный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19Украинские дипломаты направили соответствующую ноту в МИД Индонезии. Дело Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и МИД Украины.

Как известно, 6 ноября 2020 года бывшего гражданина России, а ныне гражданина Украины Орешникова задержал Интерпол в аэропорту Джакарты по требованию РФ. Он является активным деятелем антипутинского движения. В 2014 году он выступал против оккупации Крыма. Орешников сбежал от уголовного преследования в России. После переезда в Украину блогер устроился работать в пресс-службу батальона Азов и занимался творчеством.