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Избивали и морили голодом: 6-летний мальчик умер страшной смертью из-за отца и мачехи

25 ноября 2021, 17:51

Перед смертью мальчик подвергался постоянной жестокости и пыткам со стороны родителей.

Ребенка избили до смерти / New York Post

В Англии родной отец и мачеха замучили до смерти шестилетнего мальчика.

Как пишет New York Post, ребенка не кормили, не переодевали и часами изолировали в отдельной комнате, заставляя спать прямо на полу.

Женщина записывала мучения ребенка на камеру, где на нескольких видео слышно, как мальчик плачет от боли, повторяя, что его никто не любит.

Как известно, 29-летний Томас Хьюз и 32-летняя Эмма Тастин обвиняются в убийстве шестилетнего Артура Лабинджо-Хьюза. Ребенок, по словам правоохранителей, получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.

Как сообщается, перед смертью мальчик подвергался постоянной жестокости и пыткам со стороны родителей.

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Эмма Тастин, мачеха ребенка, месяцами пытала маленького Артура. Женщина вместе с родным папой мальчика заставляли его спать на полу прямо посреди коридора. Пара часто изолировала ребенка до 14 часов в сутки, морила голодом и днями не переодевала.

Так, на видео с камер наблюдения, снятом всего за несколько часов до смерти ребенка, видно, как маленький Артур просыпается и пытается выбраться из одеяла и встать. Он настолько изнурен, что едва стоит на ногах. Мальчик пытается то ли взять с собой одеяло, то ли сложить его, но ему не хватает сил — ребенок просто валится с ног. В полиции говорят, что Артур изображен на видео в комбинезоне, который ему не переодевали пять дней до того момента.

На других видео слышно, как мальчик плачет: "Меня никто не будет кормить". Правоохранители также изъяли видео, где видно, как ребенок рыдает от насилия, испуганно повторяя: "Папа выбросит меня в окно". Мальчик болезненно кричит: "Меня никто не любит".

Сообщается, что 16 июня мачеха Тастин забила Артура до смерти. После этого женщина 13 минут ждала и только тогда позвонила в экстренную службу спасения. Она сказала, что ребенок "чуть дышит" после того, как якобы ударился головой об пол.

Медики прибыли на место трагедии и обнаружили Артура, который лежал на спине бледный и с синими губами.

Маленький Артур скончался в больнице на следующий день. Причиной смерти указана "травма головы, причиненная ему взрослым человеком". Как сообщается, его неоднократно били головой о твердую поверхность. Врачи отмечают, что кроме физического насилия, ребенка постоянно пытали психологически.

Врач обнаружил, что в организме мальчика было больше шести ложек соли – это самый высокий уровень, который когда-либо видел медик.

Артур был с ног до головы покрыт синяками. Врачи насчитали около 130 гематом на голове, руках, ногах, ступнях и туловище, а также на коже головы, лице и шее. Было очевидно, что над ребенком издевались.

Отец мальчика Томас Хьюз не признает свою вину в убийстве, однако признается в безответственности.

"Впереди долгий путь, но я сам в этом виноват. Не хочу, чтобы другие люди страдали из-за моего невежества, моего пренебрежения", — сказал отец Артура.

За три месяца до ужасной трагедии Томас Хьюз с ребенком переехали в дом Эммы Тастин, которая стала мачехой ребенка и соучастником насилия. До того мужа с сыном уважали и отзывались о семье достаточно хорошо.

Опеку над ребенком получил отец мальчика после того, как 26-летнюю мать Артура Оливию Лабинджо-Хелкроу приговорили к 18 годам заключения за то, что она ножом зарезала своего парня.

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Как сообщается, бабушка ребенка неоднократно посылала фото синяков ребенка в социальные службы и полицию, однако никаких реакций оттуда не последовало. Мол, опасности нет.

Напомним, в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Также ранее в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

viber
Англия убийство
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