Среди целей Путина упоминаются критики его правительства, международные деятели, а также лидеры, которые поддерживают Украину в войне.

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В США рассекретили документ о целенаправленных убийствах противников Путина/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

Кратко:

В США рассекретили документ о целенаправленных убийствах противников Путина

В списке целей Путина – критики его правительства, международные деятели и лидеры, поддерживающие Украину

В США Офис директора национальной разведки обнародовал меморандум, который долгое время был засекречен. Документ проливает свет на целенаправленные убийства политических противников российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Bloomberg.

Рассекреченный документ проливает свет на планы страны-агрессора России и их реализацию по ликвидации отдельных лиц, которые являются политическими или военными угрозами для режима российского диктатора Владимира Путина. Среди целей путинского режима упоминаются критики его правительства, международные деятели и лидеры, которые поддерживают Украину в войне.

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Основной акцент делается на том, что РФ могла создать детальные списки с целью политических и пропагандистских манипуляций.

В документе говорится о резонансных преступлениях, связанных с деятельностью российских спецслужб за рубежом. В частности, уделяется внимание отравлению политических оппонентов и другим формам покушений на жизнь критиков путинского режима.

В частности, в документе упоминается об отравлении Алексея Навального в 2020 году и отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году, что вызвало международный скандал.

Отмечается, что такие действия показывают тактику использования химического оружия и других методов для устранения целей, даже если они находятся за рубежом. РФ делает это с целью запугивания и укрепления влияния. Такие случаи освещают систематическую агрессию со стороны России против инакомыслящих и политических оппонентов.

Ранее сообщалось, что РФ готова завершить войну в Украине - в Reuters назвали пять условий Путина. Если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, страна-агрессор Россия продолжит войну.

Также сообщалось, что Путин хочет разделить Украину на три части - Главред рассказал, что известно о коварном плане РФ. Россия хочет уничтожить украинскую государственность до 2045 года.

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