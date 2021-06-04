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Канонада и столб дыма: в Сербии гремят мощные взрывы на складах боеприпасов

4 июня 2021, 11:45
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ЧП произошло на фабрике Слобода, которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

Взрывы в Сербии / Скриншот

В Сербии в районе города Чачак в ночь на пятницу, 4 июня, прогремели взрывы на складах боеприпасов на фабрике Слобода, которая специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

Как пишет местное издание Vecernje Novosti, в жилых домах неподалеку жителей треснули стекла.

Взрывы на фабрике в Чачаке были слышны и в утренние часы пятницы.

По словам местных жителей, многим пришлось спешно покинуть свои дома. Некоторые сравнивали ситуацию с войной.

Как рассказал мэр Чачака Милун Тодорович, эвакуированы 30 работников компании и местные жители.

В то же время работников завода, которые были на третьей смене, успешно эвакуировали, жертв ЧП удалось избежать.

Александра Цирович, работница, которая находилась на заводе в момент взрыва, рассказала: "Я работала с еще семью коллегами в цехе, когда произошел взрыв. Нам удалось выбраться, дойти до здания и войти в бетонный подвал. В этом здании нет окон, оно буквально зарыто в землю".

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Взрывы на складах с боеприпасами в Чехии:

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

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