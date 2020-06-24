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В Черногории назвали важные условия въезда для украинцев

В первую очередь, граждане Украины обязаны будут предоставить результаты тестов на коронавирус.

24 июня 2020, 21:11
Черногория
Черногория назвала условия въезда для жителей Украины / fakty.ictv.ua

Коронавирус в мире - украинцы, которые намерены лететь в Черногорию, могут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР теста на COVID-19.

Такое правило было введено с 22 июня, сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook.

Правительство ввело требования для тестов на коронавирус:

  • это должен быть именно ПЦР тест, экспресс тест не подходит;
  • тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов);
  • тест должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык;
  • тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO/IEC 17025.

"Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране", - уточнил посол.

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Относительно минимального возраста, с которого нужно делать такой тест - информация на данный момент отсутствует, в посольстве ожидают соответствующие разъяснения Института общественного здоровья Черногории.

Представительство настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию и использовать прямые перелеты, или с минимально коротким временем для пересадки.

При этом посол отметил, что Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить транзитный проезд в Черногорию.

Напомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что власти Евросоюза согласовали предварительный список стран, для жителей которых будет разрешен въезд с 1 июля.

Черногория карантин коронавирус
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