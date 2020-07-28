Смертельная катастрофа МАУ: Канада выдвинула жесткое требование

Канада просит обнародовать расшифровку "черных ящиков" / twitter.com / SZimpas

МИД Канады поприветствовали завершение расшифровки "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета МАУ.

Также ведомство обратилось с настоятельной просьбой обнародовать полученную информацию с бортовых самописцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Канада благодарит французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа "черных ящиков" самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗапустил одну ракету, потом вторую: в Иране объяснили удар по Боингу МАУ

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире Украина 24 заявил, что владельцем информации с "черных ящиков" является Иран.

"Насколько могли, мы обнародовали наиболее принципиальные аспекты расшифровки "черных ящиков". Больше мы сказать, к сожалению, не можем, чтобы избежать обвинений в разглашении информации, чтобы в дальнейшем это не было использовано иранской стороной для демонстрации нежелания для дальнейшего сотрудничества и обмена информации", - заявил он.

Катастрофа МАУ

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.