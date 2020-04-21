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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын тяжело болен - СМИ

21 апреля 2020, 12:01

Северокорейский диктатор КНДР Ким Чен Ын, по данным СМИ, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын / Reuters

Ким Е Чжон, младшая сестра северокорейского диктатора КНДР Ким Чен Ына,  может его заменить на посту.

Слухи о возможной преемнице диктатора КНДР появились после того, как в СМИ просочились сведения о том, что тот перенес тяжелую операцию на сердце, сообщает портал Metro.

По словам аналитика Чон Сон Чанга из Института Седжон (Южная Корея) Ким Е Чжон имеет сильное влияние в правительстве КНДР.

Более того, у Ким Чен Ына с сестрой отличные отношения еще со времен совместного обучения в Швейцарии c 1996 по 2000 год.

Когда в 2014 году диктатор КНДР проходил лечение, именно Ким Е Чжон взяла на себя государственные обязанности от его имени.

Во время своего последнего публичного выступления женщина председательствовала на заседании Политбюро КНДР, на котором и обсуждались превентивные меры против китайского коронавируса Covid-19.

Позднее представители правительства КНДР официально заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.

Напомним, ранее руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын стал посмешищем Сети - из-за восхождения на священную гору Пэктусан верхом на белом коне.

КНДР Ким Чен Ын болезнь Северная Корея
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