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Ким Чен Ын странно поздравил северокорейцев с Новым годом

1 января 2021, 12:48
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С 2011 года Ким Чен Ын впервые поздравил северокорейцев не в ходе личного обращения.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын странно поздравил жителей своей страны с Новым годом / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за десять лет не поздравил граждан своей страны с Новым годом в традиционном формате выступления. Вместо него жители КНДР получили открытки.

Как сообщает южнокорейское агентство Ренхал, 1 января газеты Северной Кореи вышли без новогоднего обращения лидера страны, опубликовав лишь рукописные новогодние открытки, которые также были разосланы всем жителям страны.

"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большого счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", - говорится в послании Ким Чен Ына.

Также Ким Чен Ын поблагодарил народ за поддержку.

"Я благодарю людей за то, что они неизменно доверяли и поддерживали нашу партию даже в трудные времена. Еще раз клянусь, что я всегда останусь верным великим людям", - сказано в открытке.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноС 2011 года Ким Чен Ын впервые поздравляет северокорейцев таким письмом, а не в ходе личного обращения.

Как правило, северокорейский лидер выступает 1 января с посланием, в котором поздравляет народ с Новым годом и излагает свои планы на год и партийную политику.

Ким Чен Ын - что о нем сообщалось ранее:

  • О проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен.
  • Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью. Врач, проводивший операцию на сердце Ким Чен Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки. Якобы хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".
  • 2 мая информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.
  • 24 августа СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.

Ким Чен Ын Новый год 2021
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