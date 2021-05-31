Ким Чен Ына не видели живым рекордно долгий срок

Ким Чен Ын с женой / Фото Reuters

Северо-корейский диктатор Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение последних 24 дней - это самый длительный период его отсутствия в этом году.

Последний раз Кима видели на публике 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после просмотра их выступления накануне, пишет Yonhap News Agency.

"Это самый продолжительный период, когда в этом году не было сообщений об общественной деятельности (Кима)", - заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Ли Чон Чжу, пресс-секретарь южнокорейского Министерства объединения.

Читайте такжеКим Чен Ын впервые за год показал публике свою женуЛи Чон Чжу, однако, не указал никаких возможных причин отсутствия Ким Чен Ына из поля зрения общественности, заявив, что на данном этапе было неуместно делать оценку.

Как "хоронят" Кима

Отсутствие Кима из поля зрения общественности связано с тем, что Северная Корея еще не опубликовала никаких официальных заявлений власти в ответ на последнюю встречу на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Джо Байденом в начале этого месяца.

20-дневное отсутствие Ким Чен Ына в прошлом году также вызвало во всем мире слухи о его здоровье и даже о возможности его смерти.

В апреле прошлого года американские СМИ сообщили, что 36-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после тяжелой операции на сердце. Тогда вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на "очень солидный источник", что Ким Чен Ын умер.

Это предположение было вскоре опровергнуто, когда в начале мая Ким Чен Ын с широкой улыбкой появился на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений.