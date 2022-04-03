Китай заявил ЕС, что будет добиваться мира в Украине по-своему - Reuters

В Евросоюзе предостерегли Китай от помощи Москве обходить санкции Запада / Reuters

Китай пообещал Европейскому союзу, что будет стремиться к достижению мира в Украине, но делать это будет своим "собственным путем".

Премьер-министр Ли Кэцян сказал лидерам ЕС во время виртуального саммита 1 апреля, что Пекин будет добиваться мира "по-своему", а президент Си Цзиньпин выразил надежду, что ЕС будет относиться к Китаю "независимо", намекая на тесные связи Европы с Соединенными Штатами, передает Reuters.

В Евросоюзе предостерегли Китай от помощи Москве обходить санкции Запада, введенные в связи с вторжением России в Украину.

"Мы призвали Китай помочь положить конец войне в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права", — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России продлят войну", — добавил он.

Ли ответил, что Китай всегда стремился к миру и готов продолжить играть конструктивную роль в международном обществе.

В то же время государственная китайская телекомпания подчеркнула заявленную Китаем "независимую политику" относительно этого.

Еще накануне вторжения РФ в Украину - в день открытия Олимпийских игр в Пекине - Путин заключил с главой КНР стратегическую сделку, которая, среди прочего, затрагивает вопросы безопасности и экономики.

В ночь перед вторжением китайские хакеры атаковали украинские ресурсы с целью похищения данных.

Уже после начала вторжения России в прессе появилась информация о запросе Путина к Си Цзинпиню с просьбой оказать его армии материальную и военную помощь.

В тоже время в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что они не слышали, чтобы Россия обратилась к Китаю за военной помощью после вторжения в Украину.

Издание Bloomberg писало, что китайские власти вряд ли будут готовы предоставить поддержку и помощь Москве в контексте войны РФ против Украины. Вместе с тем Пекин не будут давить на путинский режим с призывом остановить войну против Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если Китай осудит варварские действия РФ в Украине, у Пекина появится возможность стать важным субъектов мировой системы безопасности. Шанс обеспечит политическое равенство. На Западе должны объяснить КНР разницу между торговлей с Россией и западным миром.

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