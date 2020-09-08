Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не выдворили в Украину – источник

Колесникова пыталась предотвратить насильственный выезд в Украину - СМИ / Reuters

Пограничники Беларуси не смогли выдворить лидера оппозиции Марию Колесникову на территорию Украины, так как она порвала свой паспорт, после чего пересечение границы стало невозможным.

Об этом сообщает информагентство Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - отмечает собеседник агентства.

При этом белорусские пограничники заявили РИА Новости, что не знают о том, что Колесникова якобы порвала на границе свой паспорт.Читайте такжеПохищенная лидер оппозиции Беларуси Колесникова выехала в Украину – СМИ