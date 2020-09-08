Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не выдворили в Украину – источник

Белорусским пограничникам не удалось депортировать Марию Колесникову в Украину.
Пограничники Беларуси не смогли выдворить лидера оппозиции Марию Колесникову на территорию Украины, так как она порвала свой паспорт, после чего пересечение границы стало невозможным.
Об этом сообщает информагентство Интерфакс со ссылкой на собственные источники.
"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - отмечает собеседник агентства.
При этом белорусские пограничники заявили РИА Новости, что не знают о том, что Колесникова якобы порвала на границе свой паспорт.Читайте такжеПохищенная лидер оппозиции Беларуси Колесникова выехала в Украину – СМИ
- Напомним, 7 сентября лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова была похищена неизвестными лицами в центре Минска. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
- Силовые ведомства республики Беларусь не подтверждали наличия информации о ее задержании и объявили Колесникову в розыск.
- Во вторник, 8 сентября, Колесникову, а также ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Оппозиционные политики выехали из Беларуси, тогда как Колесникова была задержана.
Автор: Андрей Ганжа