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Конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ усилился: "повара Путина" поставили на место - ISW

17 января 2023, 06:44
Российский диктатор Путин открыто приписал успех на передовой Министерству обороны России.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Кремль поставил Пригожина на место / сайт Кремля, соцсети

Кремль продолжает публично оспаривать утверждения Евгения Пригожина о том, что силы ЧВК "Вагнера" несут исключительную ответственность за захват Соледара в Донецкой области 12 января. Президент России Владимир Путин приписал успех на передовой Министерству обороны России. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

"Заявление Путина транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению и, вероятно, было преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что ранее Путин воздерживался от комментариев о тактических успехах в Украине", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что возможно Путин также стремился продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях. Минобороны России, в свою очередь, также продолжало сообщать о том, что штурмовые отряды Южного военного округа (ЮВО) России и российские воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции вокруг Бахмута, и, вероятно, намеренно исключило упоминание сил Вагнера в своем ежедневном брифинге от 15 января.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в преднамеренном разоблачении конфликта между Минобороны России и "Вагнером" в российском информационном пространстве. Песков попытался опровергнуть сообщения о продолжающемся конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются "продуктами информационных манипуляций". Песков, однако, добавил, что хотя большинство таких манипуляций исходит от "врагов" России, у Кремля есть "друзья", которые также ведут себя аналогичным образом.

"Заявление Пескова могло быть негласно адресовано Пригожину, чья критика Минобороны России становится все более наглой. Песков также продолжил попытки Путина подорвать усилия Вагнера по продвижению версии о том, что только силы Вагнера несут ответственность за захват Соледара, отметив, что россияне будут помнить как российских военнослужащих, так и силы Вагнера за их достижения", - отмечают аналитики.

Тем временем Пригожин продолжает свои усилия по подрыву доверия к Минобороны России и к связанным с Путиным деятелям. Пригожин прямо ответил на заявление Пескова в интервью на вопрос о конфликте Минобороны с Пригожиным, заявив, что у него нет оснований не доверять Пескову.

"Пригожин мог бы легко опровергнуть сообщения о конфликте, просто опровергнув их, но продолжил свою тактику использования заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, что в конечном итоге было направлено на подрыв доверия к МО и Путину. Пригожин также вручил медали вагнеровцам за взятие Соледара 15 января, в том числе символически наградил бойца, ранее получившего от Путина медаль за отвагу", - пишут исследователи.

Как сообщал Главред, на днях главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил скандал с российской армией. По словам Пригожина, у его группировки боевиков "постоянно пытаются украсть победу".

Ранее Минобороны России внезапно заявило о якобы полной оккупации украинского города Соледар. Оккупанты заявили, что "захват" Соледара проводился армией РФ и расхвалили ракетные войска и артиллерию, которые якобы тоже тяжело работали для оккупации города. Про "ЧВК Вагнер" и Пригожина в заявлении Минобороны не упомянули.

В Украине категорически опровергают информацию об оккупации Соледара. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечал, что в Соледаре идут тяжелые бои и информация россиян об оккупации - не соответствует действительности.

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