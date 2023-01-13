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В России грандиозный скандал: Пригожин устроил публичную истерику и набросился на российскую армию

13 января 2023, 16:34
13 января Минобороны России внезапно заявило о якобы полной оккупации украинского города Соледар, что привело Пригожина в истерику.
Пригожин, Кремль
Пригожин / УНИАН, скриншот соцсети

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил скандал с российской армией.

По словам Пригожина, у его группировки боевиков "постоянно пытаются украсть победу".

"Значительный вред ЧВК "Вагнер" может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК "Вагнер". Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана. У "ЧВК Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, чтобы принизить их заслуги", - заявил Пригожин, намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.

Пригожин
Пригожин / скриншот

В Украине отреагировал на раскол армии РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандал между Пригожиным и Минобороны РФ.

"Кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше засеет своими трупами Соледар", - написал Подоляк.

Подоляк

Что этому предшествовало

13 января Минобороны России внезапно заявило о якобы полной оккупации украинского города Соледар. Оккупанты заявили, что "захват" Соледара проводился армией РФ и расхвалили ракетные войска и артиллерию, которые якобы тоже тяжело работали для оккупации города. Про "ЧВК Вагнер" и Пригожина в заявлении Минобороны не упомянули.

В Украине категорически опровергают информацию об оккупации Соледара. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отмечал, что в Соледаре идут тяжелые бои и информация россиян об оккупации - не соответствует действительности.

Бои за Соледар

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

13 января в Министерстве обороны Украины сообщили, что за Соледар идут тяжелые бои. Враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

В свежем отчете Института изучения войны говорится, что войска РФ вытеснили украинские силы с западной окраины города. Украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. Однако захват города не будет иметь важное оперативное значение и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута, считают аналитики.

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война в Украине Соледар Евгений Пригожин война России и Украины
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