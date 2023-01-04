"Контузия без последствий": Гиркин жестко обозвал Рогозина после ранения в Донецке

Рогозин решил передать Эммануэлю Макрону осколок со своего позвоночника.

Гиркин жестко обозвал Рогозина / Коллаж фото скриншот из видео

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время празднования своего дня рождения оказался прямо в эпицентре "прилета" по ресторану в Донецке. Рогозин даже получил контузию, а также был ранен, но все же выжил. Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) жестко обозвал российского политика после того, как тот решил передавать президенту Франции Эммануэлю Макрону осколок со своего позвоночника.

Гиркин убежден, что контузия не помогла Рогозину стать лучше - "был дураком, им и остался". Он также не исключил, что после этой контузии политик мог стать "полностью неадекватным".

"Говорят, что иногда (редко, но бывает) после сильной контузии или сильного сотрясения человек становится умнее. Типа, какие-то "пробки" в мозгах вышибает... Гораздо чаще, к сожалению, последствия для мозга отрицательные - вплоть до частичной или полной неадекватности. Однако в случае Дмитрия Олеговича можно констатировать, что для него контузия прошла без последствий - как был тщеславным дураком, так им и остался", - написал Гиркин.

Ранение Рогозина в результате взрыва в Донецке

Напомним, во временно оккупированном Донецке около 20:00 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Погибло двое оккупантов, а сам Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Однако сам он "признает" лишь ранение шейного отдела позвоночника.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

Позже стало известно, что Рогозин готовится к операции и ему грозит паралич. Эксглаве "Роскосмоса" собирались достать осколок из шеи.

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