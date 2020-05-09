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Власти Китая назвали свою главную ошибку во время вспышки коронавируса

9 мая 2020, 19:41

В Китае признали, что вспышка опасного вируса застала их врасплох.

Коронавирус, ученые
В Китае назвали главную ошибку во время вспышки коронавируса / spiegel.de/

Китайский коронавирус, который быстро распространяется по миру с декабря прошлого года, убил 276 235 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 9 мая.

Всего в мире официально выявили 4 013 986 случаев заражения коронавирусом. 1 385 412 человек победили COVID-19.

В связи с этим, заместитель директора китайской национальной комиссии по здравоохранению Цзы Бин признал недостатки в реагировании системы здравоохранения на вспышку коронавируса в Китае, пишет Reuters.

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По словам Ли Бина, вспышка коронавируса стала серьезной проблемой для китайских властей и выявила недостатки в системе здравоохранения Китая и способе реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Новая вспышка коронавируса стал серьезным испытанием, которое продемонстрировало, что у Китая все еще есть недостатки в его основных системах предотвращения эпидемий и борьбы с ними, системах здравоохранения и других аспектах реагирования", - подчеркнул он.

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Представитель властей отметил, что Пекин будет реформировать свою систему профилактики и борьбы с заболеваниями для устранения слабых мест, вызванных вспышкой коронавируса.

Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование течения болезни опасного коронавируса и обнаружили, что недуг может поражать и детей, которые могут болеть им так же тяжело, как и люди преклонного возраста.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус в Украине обнаружили еще у +515 жителей. Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране составляет 14 710 человек. 

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