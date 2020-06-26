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"Полная ошибка": Швеция выдвинула скандальное обвинение в адрес ВОЗ

Власти Швеции уверены, что ВОЗ неправильно интерпретировала данные о количестве заболевших в стране.

26 июня 2020, 22:01
Коронавирус
ВОЗ выдвинула обвинение Швеции / pixabay.com

В Швеции обвинили Всемирную организацию здравоохранения в том, что она"совершенно неверно" интерпретировала данные о ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом заявил главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передает ВВС.

"Они не звонили, чтобы спросить нас. Число обращений в реанимацию на очень низком уровне, и даже смертность начинает снижаться", - сказал Тегнелл.

По его словам, увеличение числа случаев выявления коронавируса объясняется ростом количества проводимых тестов.

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Ранее ВОЗ заявила, что в 30 странах Европы за последние две недели увеличилось количество новых случаев. В 11 из них скорость распространения коронавируса может "снова поставить систему здравоохранения на грань". В число этих стран попали Швеция и Украина.

Напомним, по состоянию на 25 июня 2020 года пандемия китайского коронавируса продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями. Именно так оценил ситуацию директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, данная пандемия гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

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