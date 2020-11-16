"Косточки русские": в России дорогу засыпали песком с черепами и костями

В России дорогу засыпали песком с черепами и костями / Соцсети

В Сибири (Иркутская область, РФ) обледенелую дорогу посыпали песком, а через некоторое время на дороге водители нашли человеческий череп и отдельные кости людей.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источники в местном управлении МВД. По их данным, костяные находки обнаружили на автомобильной дороге в городе Киренск. Сообщается. что ее засыпали песком по приказу местной администрации.

В минувшую пятницу, 13 ноября нынешнего года, пользователи соцсетей рассказали о том, что на дороге нашли череп человека. Позже там нашли другие человеческие кости. Теперь полиция ведет расследование по поводу того, где подрядная организация взяла песчано-гравийную смесь для дороги.

По словам источника, по предварительной информации, песок набрали в районе старого кладбища.

"Взяли и не проверили. В итоге кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убрали с дороги", — рассказал он.

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