Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса

Уже открыто идет речь об интеграции Донбасса не в Украину, а в Россию – Кравчук / УНИАН

Москва пытается заставить Киев согласиться с урегулированием российско-украинского конфликта на Донбассе по сценарию Кремля. Для этого был проведен форум "Русский Донбасс", в рамках которого было объявлено о намерении боевиков установить контроль над всеми районами Донецкой и Луганской областей с перспективой их интеграции в РФ. Россияне фактически хотят создать свои "государства" на территории Украины, рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Obozrevatel.

По его словам, россияне заинтересованы в том, чтобы условия Москвы распространялись не только на ОРДЛО, но и на контролируемые Киевом районы Донбасса. Причем речь идет не об особом порядке местного самоуправления, а о создании квазигосударств на территории Украины.

"Чтобы Украина согласилась на те условия установления мира на Донбассе и статуса ОРДЛО, а теперь уже не только ОРДЛО, а как они решили на так называемом форуме, полное подчинение Донецкой и Луганской областей, национально-русских государств, которые со временем должны интегрироваться в Российскую Федерацию. Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России. И не о создании особого местного самоуправления, прекращение огня, тишины, безопасности, выборах и так далее. Они ставят уже более масштабные задачи: создать квазигосударства на украинских землях", - считает Кравчук.Читайте такжеРоссия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы

Политик добавил, что Киев ни в коем случае не согласится с таким вариантом урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

"Ясное дело, что на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", - подчеркнул Леонид Кравчук.

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