Украина, НАТО и "гарантии" для РФ – главные темы: Кремль объявил план переговоров Путина с Байденом

Диалог Байдена и Путина состоится в 17:00 по Киеву в формате видеоконференции / Фото Reuters

Хозяин Кремля Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры в формате видеосвязи во вторник, 7 декабря. Главными темами диалога станут Украина, якобы "расширение" НАТО к границам России, а также инициатива главы РФ о "гарантиях безопасности" Москве от Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что дискуссия Путина и Байдена состоится 7 декабря в 17:00 (по Киеву, - ред.). Переговоры пройдут в формате видеконференции.

Переговоры Байдена и Путина – главные темы

Украина

"Расширение" НАТО к границам России

Инициатива Путина о гарантиях безопасности.

Читайте такжеВстречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФТакже известно, что лидеры двух сторон обсудят договоренности, достигнутые в рамках саммита в Женеве, который состоялся 16 июня.

"Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий", - добавил Песков.

Подчеркивается, что первые кадры разговора Путина и Байдена будут опубликованы в 18:00 (17:00 по Киеву, - ред.). Формат не предусматривает заявлений президентов по итогам переговоров. Позицию российской стороны представит пресс-служба Кремля.

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Напомним, российский президент Владимир Путин 1 декабря выступил с инициативой о начале переговоров по юридическим гарантиям, направленным на отказ НАТО от расширения на восток. Глава Кремля намерен в переговорах со Штатами намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и конкретных договоренностей сторон по данному вопросу.

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Переговоры Байдена и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ноябре заявлял, что Москва настаивает на проведении встречи Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Российским властям понадобились переговоры из-за якобы угрозы НАТО российским кордонами и ситуации у границ Украины.

В Белом доме отрицали возможность проведения не только встречи Байдена и Путина, но и телефонных переговоров. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают о планах по диалогу руководителей американского и российского государств.

Однако позже в Белом доме сделали заявление о том, что переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. Во время диалога президент США намерен подтвердить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и обсудить с главой Кремля ситуацию с концентрацией войск неподалеку от украинских границ.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина являются возможностью "для дипломатии и лидерства". По его словам, Вашингтон поддержит Украину в случае военного вторжения России и рассматривает возможность дополнительных поставок Киеву летального оружия.

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