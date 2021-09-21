Кровавая стрельба в университете: всплыли неожиданные подробности о "пермском палаче"

Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

В Сети опубликовали новоые видео со стрельбой 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, который расстрелял людей в Пермском университете.

В частности, появилось видео первых выстрелов стрелка. Обратим внимание, что Бекмансуров начал стрелять еще на улице.

Он открыл огонь по случайному автомобилю, и только потом пошел в Пермский университет.

Водитель, по которому открыл огонь Бекмансуров, выжил.

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Отметим, что ранее появившаяся информация о смерти Бекмансурова оказалась ложной.

Как пишет Baza, в больнице его охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру лечебницы) и 2 сотрудника ОМОНа.

Стрелок продолжает лежать в реанимации, в окружении врачей и полицейских – на случай, если кто-то захочет ему отомстить.

Что говорят о знакомые о "пермском стрелке"

Знакомые, которые учились в одной школе с Тимуром, сообщили 59.ru, что молодой человек всегда был спокойным и замкнутым. В Пермь он переехал из другого региона всего три года назад. В 9-м классе произошло два серьезных инцидента.

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"Однажды учитель химии ему поставила "двойку" или "тройку", хотя он делал успехи по этому предмету, в ответ Тимур выскочил из класса и крикнул, что их всех ждет конец (нецензурно). Чуть позже на доске в их кабинете написали, что их класс "лохи". Тимур вычислил, кто сделал эту надпись, и стал драться с ними. Когда его избили, он сказал, что "расстреляет их", - рассказал знакомый.

Нацизм и увлечение наркотиками

Другой знакомый стрелка сообщил, что Тимур в старших классах употреблял наркотики — нацвай. У него был всего один друг. В апреле на своей стене в аккаунте в соцсетях Тимур сам написал, что получил лицензию на оружие.

"Я лично его постоянно в школьном туалете встречал. Он там нацвай употреблял, кинет, побледнеет и уйдет. Ходил всегда в одном и том же костюме: в синей рубашке и брюках. Всегда сидел дома, выходил только в магазин и за водой. И даже на эти короткие прогулки он ходил в этой синей рубашке и брюках. Всегда смотрел в пол, отводил в сторону глаза. Сегодня на этаже у квартиры Тимура появились странные символы в виде знака сатаны", - отметил он.

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Также знакомые показали скриншоты из аккаунта в TikTok стрелка. Там вчера, 19 сентября, он написал: "Запомните этот аккаунт, 20 сентября ровно в 19:00 обо мне узнает весь мир. Будьте готовы. Бойся". В конце появляется фотография Тимура.

Еще один знакомый стрелка сообщил, что Тимур был нацистом: "На уроках истории он говорил, что поддерживает Гитлера и Освенцим. Вообще ему нравилось всего два предмета: химия и история".

Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.