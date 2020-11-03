Кровавый теракт в Вене: появились подробности об одном из террористов

Появились подробности об одном из террористов / Reuters

Один из террористов, который устроил стрельбу в Вене вечером 2 ноября, оказался исламистом. Ему 20 лет, он родился и вырос в Вене.

Как сообщил главный редактор газеты Falter Флориан Кленк (Florian Klenk) в своем Twitter, напавшего зовут Куртин С., ему 20 лет. Мужчина родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии.

Помимо личности террориста Кленк раскрыл и то, что о нем знала австрийская разведка. Отмечается, что преступник был одним из 90 исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.

Добавим, что генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил о готовности оказать помощь Австрии после произошедшего теракта.

"После смертоносного нападения в Вене наше подразделение по борьбе с терроризмом поддерживает контакт с австрийскими властями. Интерпол предоставит любую необходимую поддержку", - сказал Юрген, его цитирует ТАСС.

О теракте в Вене высказались и в Германии. Канцлер Ангела Меркель считает исламский терроризм общим врагом для всех.

"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении Меркель, которое разместил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении.

Теракт в Вене – о чем сообщалось ранее: