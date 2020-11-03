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Кровавый теракт в Вене: появились подробности об одном из террористов

3 ноября 2020, 11:10

Преступник был одним из 90 исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию

теракт в Вене
Появились подробности об одном из террористов / Reuters

Один из террористов, который устроил стрельбу в Вене вечером 2 ноября, оказался исламистом. Ему 20 лет, он родился и вырос в Вене.

Как сообщил главный редактор газеты Falter Флориан Кленк (Florian Klenk) в своем Twitter, напавшего зовут Куртин С., ему 20 лет. Мужчина родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии.

Помимо личности террориста Кленк раскрыл и то, что о нем знала австрийская разведка. Отмечается, что преступник был одним из 90 исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.

Добавим, что генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил о готовности оказать помощь Австрии после произошедшего теракта.

"После смертоносного нападения в Вене наше подразделение по борьбе с терроризмом поддерживает контакт с австрийскими властями. Интерпол предоставит любую необходимую поддержку", - сказал Юрген, его цитирует ТАСС.

О теракте в Вене высказались и в Германии. Канцлер Ангела Меркель считает исламский терроризм общим врагом для всех.

"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении Меркель, которое разместил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба", - говорится в заявлении.

Теракт в Вене – о чем сообщалось ранее:

  • 3 ноября президент Венской полиции Герхард Пюрстль заявил, что количество жертв теракта в Вене увеличилось до трех человек. В результате нападения погибли двое мужчин и одна женщина. 15 человек ранены.
  • В столице Австрии власти продолжают усиливать меры безопасности. Как известно, один из нападавших был ликвидирован, при этом по меньшей мере один из террористов смог убежать. Полиция до сих пор его ищет. Местных жителей и в дальнейшем просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.
  • В МВД Австрии заявили, что теракт в Вене совершили исламские террористы. В частности, один из них симпатизировал "Исламскому государству". Чуть позже сторонники ИГ взяли на себя вину за теракт.
  • Вечером 2 ноября австрийские издания сообщили, что возле синагоги в центре Вены произошла стрельба. Чуть позже глава МВД Австрии назвал происходящее в городе терактом.

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