Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз

Разрыв между Трампом и Байденом может достигнуть 10 миллионов голосов.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в США.
Такое мнение высказал профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс, передает ТАСС.
По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства - Дональдом Трампом и Джо Байденом - может достигнуть 10 миллионов голосов.
"Осталось очень мало избирателей, которые еще не определились, за кого им отдать свой голос. Они, вероятно, поддержат Джо Байдена", – считает профессор.
Эдвардс прогнозирует, что Трамп не сможет заполучить большинство голосов американцев.
"Он может победить только благодаря коллегии выборщиков, путем непредсказуемого распределения голосов, как у него это получилось в 2016 году", – добавил политолог.
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Выборы в США
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.
- По данным опроса Financial Times от 8 сентября, разрыв между кандидатами составляет 8% в пользу "демократа" Джо Байдена.