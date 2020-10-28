УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз

28 октября 2020, 07:25

Разрыв между Трампом и Байденом может достигнуть 10 миллионов голосов.

Трамп
Трамп может победить только благодаря коллегии выборщиков, считает политолог Джордж Эдвардс / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в США.

Такое мнение высказал профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс, передает ТАСС.

По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства - Дональдом Трампом и Джо Байденом - может достигнуть 10 миллионов голосов.

"Осталось очень мало избирателей, которые еще не определились, за кого им отдать свой голос. Они, вероятно, поддержат Джо Байдена", – считает профессор.

Эдвардс прогнозирует, что Трамп не сможет заполучить большинство голосов американцев.

"Он может победить только благодаря коллегии выборщиков, путем непредсказуемого распределения голосов, как у него это получилось в 2016 году", – добавил политолог.

Читайте такжеВыборы в США: эксперт объяснил, кто из кандидатов лучше для Украины - Трамп или Байден

Выборы в США

новости США Дональд Трамп Джо Байден выборы в США Джордж Эдвардс
Сейчас вы просматриваете новость «Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:13
Бюджетный рахат лукум – рецепт на Хэллоуин
07:49
Обама дал Путину "зеленый свет" на аннексию Крыма - офицер НАТО Видео
07:25
Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз Видео
07:22
Венгерская наглость: чем закончится новый конфликт Киева и Будапешта мнение
07:21
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
Реклама
06:56
Семья Садового заразилась коронавирусом
06:56
Главный итог выборов - в Украине есть голосование, но нет демократии мнение
06:34
Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц Видео
06:27
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
06:08
Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны Видео
06:00
Россия уйдет из Донбасса, если Украина сделает решительный шаг – эксперт Видео
05:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
04:50
Ученые выяснили, чем опасна для тела диетическая газировка
04:22
Самые модные прически на короткие волосы 2020 на каждый день - фото Фото
04:06
Сформируется ли коллективный иммунитет к COVID-19: ученые дали неутешительный прогноз Видео
03:37
Хэллоуин заглянул в GOG - праздничная распродажа со скидками до 90 %
03:30
Эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе Видео
03:04
Как выйти из токсичных отношений, если вы все еще любите Видео
02:30
Сексолог рассказала, что нужно есть для сильного возбуждения
01:49
У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии
Реклама
01:33
Чем может обернуться провал "слуг" на местных выборах – прогноз эксперта
01:03
Вдох носом, выдох ртом: почему именно так нужно дышать во время занятий спортом Видео
00:32
В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​ Видео
00:19
Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах
27 октября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую жуткую отметку Видео
23:56
Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление Видео
23:27
Словацкий блогер записал видеообращение незадолго до смерти от COVID-19 Видео
23:15
СМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам Видео
23:00
Тест скорости интернета: простые способы
22:52
В Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника
22:28
Ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса Видео
22:27
Удар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению Видео
21:52
Мощный взрыв на танкере РФ: всплыли жуткие подробности
21:51
Шахтер отстоял ничью против Интера в матче Лиге Чемпионов Фото
21:33
В Слуге народа объявили об успехе на местных выборах в Украине Видео
21:27
Путинская Россия катится в пропасть: в МВФ дали плачевный прогноз
21:23
Секс: названы 5 удивительных преимуществ для здоровья Видео
21:03
Собчак рассказала, как именно переболела коронавирусом
21:00
Выяснилось, как будут работать школы Киева после каникул
20:58
В МИД назвали еще одно государство, которое поможет вернуть Крым Украине Видео
Реклама
20:28
Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом
20:26
В СН объяснили, почему украинцы не поддержали пункт о Донбассе в опросе Зеленского
20:18
В ЕС сделали тревожное заявление о вакцине от коронавируса
19:32
У ОПЗЖ может не быть своего большинства и мэра ни в одном крупном городе на Донбассе – аналитик
19:27
Как пить абсент: ритуал и правила "приручения" напитка Видео
19:27
Ученые назвали общий симптом у больных коронавирусом Видео
19:11
КСУ признал неконституционной уголовную статью за незаконное обогащение - СМИ
19:10
Депрессия: как побороть подавленное состояние с помощью света Видео
19:10
В партии За Майбутнє заявили о возможных фальсификациях в Кировоградской области Видео
19:05
Ученые назвали точный признак приближающейся смерти от коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять