Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз

Трамп может победить только благодаря коллегии выборщиков, считает политолог Джордж Эдвардс / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в США.

Такое мнение высказал профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс, передает ТАСС.

По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства - Дональдом Трампом и Джо Байденом - может достигнуть 10 миллионов голосов.

"Осталось очень мало избирателей, которые еще не определились, за кого им отдать свой голос. Они, вероятно, поддержат Джо Байдена", – считает профессор.

Эдвардс прогнозирует, что Трамп не сможет заполучить большинство голосов американцев.

"Он может победить только благодаря коллегии выборщиков, путем непредсказуемого распределения голосов, как у него это получилось в 2016 году", – добавил политолог.

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Выборы в США