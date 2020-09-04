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Кулеба протянул руку помощи Беларуси и указал на проблемы

4 сентября 2020, 22:57

В МИД Украины заверили, что наша страна никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

МИД Украины
Кулеба предложил помощь Беларуси / УНИАН

Украина готова помочь Беларуси преодолеть внутриполитический кризис без ослабления ее суверенитета и независимости. Демократическое и стабильное развитие Беларуси имеет ключевое значение для Украины и Европы.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время неформального заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа.

Вместе с тем министр отметил, что Украина никогда не вмешивалось и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

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"Надеюсь, что каждая страна - прежде всего, это касается России - будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включительно с военным вторжением, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что основными предпосылками восстановления стабильности в Беларуси является уважение к правам человека и диалог между властью, оппозицией и народом.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • После выборов президента 9 августа 2020 года в Беларуси стартовали широкомасштабные протесты против власти действующего руководителя страны Александра Лукашенко.
  • Для разгона протестующих правоохранители и сотрудники спецподразделений активно применяли силу, а в отдельных случаях - пытки.
  • Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь и теперь координирует протесты из Литвы.
Дмитрий Кулеба новости Беларуси выборы в Беларуси кризис МИД Украины
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