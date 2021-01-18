Лавров разразился обвинениями в адрес Германии и Франции из-за Донбасса

Лавров считает Францию и Германию причастными к отсутствию прогресса в Донбассе / Reuters

Российский министр иностранных дел назвал главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе неспособность Берлина и Парижа повлиять на Киев.

"Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности", - отметил глава российского МИД, передает ТАСС.

При этом, Лавров снова заявил, что Украина не выполняет ни Минские, ни нормандские соглашения по Донбассу.

"Для меня главное понять, что думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", - заявил Лавров.

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