Лавров разразился обвинениями в адрес Германии и Франции из-за Донбасса

Глава МИД России назвал причину отсутствия прогресса на Донбассе.
Российский министр иностранных дел назвал главной причиной отсутствия прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе неспособность Берлина и Парижа повлиять на Киев.
"Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности", - отметил глава российского МИД, передает ТАСС.
При этом, Лавров снова заявил, что Украина не выполняет ни Минские, ни нормандские соглашения по Донбассу.
"Для меня главное понять, что думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", - заявил Лавров.
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- В Берлине 12 января прошли переговоры советников лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. В Кремле заявили, что по итогам дискуссии сторонам не удалось найти компромисс, однако была достигнута договоренность о проведении нового переговорного раунда уже 26 января.
- Советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев предлагает Москве оптимальный вариант выхода России из ОРДЛО, однако в Кремле блокируют разрешение военной конфронтации.
- Участник переговорного процесса, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что на Донбассе соблюдается относительное перемирие. При этом в Кремле отвергают возможность проведения Украиной освободительной операции по возвращению ОРДЛО.