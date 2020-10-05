Лавров заявил, что немецкие врачи не нашли Новичок в анализах Навального

Лавров заявил, что яда в анализах Навального не нашли / Фото: Reuters

В понедельник, 5 октября, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи в берлинской клинике Charite не нашли в анализах российского политика Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ из группы "Новичок".

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского МИД отметил, что Россия не в курсе, действительно ли специалисты из Франции и Швеции сами брали анализы у Навального.

"Россия будет добиваться истины в ситуации с Навальным", - также заявил Сергей Лавров.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

3 октября медицинские работники российского Омска опубликовали открытое письмо, в котором критически оценили высказывания Навального по поводу "неоказания ему адекватной медицинской помощи".

1 октября оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, и заявил, что за его отравлением стоит глава Кремля Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ сказал Навальный.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.