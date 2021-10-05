"Личный узник Путина": Саакашвили написал открытое письмо Зеленскому

Михаил Саакашвили / УНИАН

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого арестовали в Тбилиси, написал открытое письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Текст политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

В письме Саакашвили сказал, что считает свой арест незаконным, а обвинения сфальсифицированными. По его словам, их "не признает никто, кроме России". Также Саакашвили назвал себя "личным узником Путина".

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", – написал политик.

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Напомним, ранее 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

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7 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю, его арестуют и доставят в тюрьму.

1 октября 2021-го Саакашвили прибыл в Грузию (до сих пор неизвестно достоверно, как именно он это сделал) и в этот же день его задержали грузинские правоохранители в Тбилиси.