Литва передаст Украине бронемашины, боеприпасы и современные антидроны

Зеленский провел переговоры с лидером Литвы / фото Telegram Зеленского

Литва передаст Украине 10 бронемашин, боеприпасы и современные литовские антидроны, сообщил лидер страны Гитанас Науседа 28 июля во время визита в Киев, где он провел переговоры с Владимиром Зеленским и выступил в Раде.

Системы, которые смогут защитить украинских воинов от беспилотников врага Литва покажет в ближайшее время, заявил Неседа на совместной пресс-конференции с Зеленским.В ходе общения с журналистами Науседа подчеркнул, что Литва оказывала Украине военную помощь с начала войны и намерена продолжать делать это и впредь.

"Я так же не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет - это боеприпасы и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые изготавливаются в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", - отметил президент Литвы.

Он уверил, что Литва никогда не привыкнет и не забудет о войне в Украине - и не даст забыть о ней всему миру.

"Мы не позволим и другим забыть и измучиться. Как на Западе, так и на Востоке. Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления России, чтобы они были наказаны", - заявил Науседа.

Отдельно он призвал украинскую власть не останавливаться и продолжать проводить необходимые реформы даже во время войны.

Литва собрала 5 млн евро на Bayraktar, а Baykar отдала его Украине бесплатно

Литовский журналист Андрюс Тапинас еще 28 мая инициировал сбор 5 миллионов евро, чтобы приобрести беспилотник Bayraktar для Украины. Деньги удалось собрать всего за 3,5 дня, тогда как ожидалось, что на это уйдет 3 недели.

"Мы сделали это! Наверное, впервые граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству. 5 млн евро уже на счету Байрактара. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Каждый ваш евро - это вклад в прекращение войны и рука помощи Украине", - отметил Тапюнас.

Компания Baykar решила бесплатно отдать Украине дрон, на который в Литвае собирали деньги. Собранные средства отдали на боеприпасы для украинской армии и гуманитарные цели.

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