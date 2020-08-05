"Биться до последнего": Лукашенко сделал громкое заявление о России

Лукашенко готов сражаться до последнего с Россей / Reuters

Лидер белорусов Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что готов до последнего сражаться за территориальную целостность своей страны, в том числе и с Россией.

Об этом Радио Свобода заявил журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у белорусского лидера.

"Я был приятно вдохновлен решимостью президента Лукашенко защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны. Это то, чего не хватало Украине, когда Россия украла у нее Крым. Мне было очень интересно услышать, что сказал Лукашенко: если Россия или другая страна посягнут на территориальную целостность Беларуси, он будет сражаться за свою страну до последнего", – сказал журналист.

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Он добавил, что во время беседы с Лукашенко его прежде всего интересовали интересы Украины.

"Украина сильно заинтересована в том, чтобы крупной границей с Беларусью была граница с Беларусью, а не с Россией", – добавил Гордон.

Напомним, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Местные правоохранители утверждают, что эти люди вели себя крайне подозрительно - и поэтому попали под наблюдение силовых структур.

Беларусь провела ряд консультаций с Украиной по данному вопросу, так как среди задержанных оказались лица с украинским гражданством.

Позже представители президента Зеленского заявили, что официальный Киев будет ходатайствовать о выдаче задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнер, так как они могут быть причастны к преступлениям в ходе российско-украинского конфликта на Донбассе.