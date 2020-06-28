"Ти ж мене підманула": Лукашенко лихо "зажигал" под хит Повалий

Лукашенко танцевал под хит Повалий / УНИАН

Лидер белорусов Александр Лукашенко лихо станцевал на балу выпускников учреждений высшего образования в Минске.

Как сообщает TUT.BY, на балу, среди прочих исполнителей, выступила украинская певица Таисия Повалий.

На опубликованной записи Лукашенко танцует под украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Также на балу выпускников выступали Александр Солодуха, "Леприконсы" и Елена Ваенга.

Отметим, что именно с Повалий в 2018 году Лукашенко пел во время празднования Купалья в Александрии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, рискнул ли бы поехать на парад по приглашению Путина. Также президент рассказал, верит ли он в возможность договориться о мире с Путиным в тот момент, когда он публично показывает силу мировому сообществу.