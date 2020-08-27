Лукашенко презрительно отреагировал на звонок Макрона

Лукашенко считает, что Запад вмешивается в дела Беларуси / Reuters

Избранный по версии Центризбиркома Беларуси президент Александр Лукашенко отказался от телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил глава правительства Эстонии Юри Ритас, сообщает ЕRR.

По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон во время резонансных событий в Беларуси звонили не только главе РФ Владимиру Путину, но и лично Александру Лукашенко. Однако белорусский глава государства от переговоров отказался.Читайте такжеУ Лукашенко назвали условия диалога с Западом по ситуации в Беларуси

"Насколько я знаю, они (Меркель и Макрон) звонили не только президенту Российской Федерации. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - утверждает Ритас.

Ранее у Меркель поставили ультиматум режиму Лукашенко – официальный Минск должен пересмотреть свою позицию по поводу президентских выборов и пойти на диалог с гражданским обществом. В противном случае белорусских политиков и чиновников ожидают серьезные европейские санкции.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси

Напомним, у Александра Лукашенко заявили, что политик не будет говорить с Западом и просит Владимира Путина передать Ангеле Меркель просьбу о невмешательстве Европы во внутриполитические процессы Беларуси.