Лукашенко просчитался и сделал настоящий подарок оппозиции и России – эксперт

Тайная инаугурация стала поражением Лукашенко - эксперт / УНИАН

Тайная инаугурация непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко стала настоящим подарком как оппозиции, так и России. Он доказал свою нелегитимность, чем еще сильнее поставил под удар свои позиции внутри страны и на внешнеполитическом уровне.

Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, скрытая от публики церемония провозглашения Лукашенко президентом показала, что его режим на самом деле нелегитимен. Такой сценарий выгоден и России, и оппозиции: в Кремле сделают Лукашенко управляемым, а у оппозиции появился выгодный козырь.

"Это то, что выгодно России, которая теперь будет держать Лукашенко за нити управления. Это, в принципе, выгодно и белорусской оппозиции, фактически Лукашенко подарил ей аргумент и доказательство своей нелегитимности", - считает Постернак.

Также он добавил, что Лукашенко, таким образом, потерпел тактическое поражение и показал несостоятельность своего режима.

"Лукашенко перестраховался, но это стало минусом для него. Его позиции чрезвычайно слабы не только в международном плане, но и во внутреннем", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеПутин готовит замену Лукашенко: в Беларуси объяснили новый план Кремля