Лукашенко просчитался и сделал настоящий подарок оппозиции и России – эксперт

Позиции Лукашенко на внутриполитической и международной арене чрезвычайно слабы.
Тайная инаугурация непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко стала настоящим подарком как оппозиции, так и России. Он доказал свою нелегитимность, чем еще сильнее поставил под удар свои позиции внутри страны и на внешнеполитическом уровне.
Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, скрытая от публики церемония провозглашения Лукашенко президентом показала, что его режим на самом деле нелегитимен. Такой сценарий выгоден и России, и оппозиции: в Кремле сделают Лукашенко управляемым, а у оппозиции появился выгодный козырь.
"Это то, что выгодно России, которая теперь будет держать Лукашенко за нити управления. Это, в принципе, выгодно и белорусской оппозиции, фактически Лукашенко подарил ей аргумент и доказательство своей нелегитимности", - считает Постернак.
Также он добавил, что Лукашенко, таким образом, потерпел тактическое поражение и показал несостоятельность своего режима.
"Лукашенко перестраховался, но это стало минусом для него. Его позиции чрезвычайно слабы не только в международном плане, но и во внутреннем", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеПутин готовит замену Лукашенко: в Беларуси объяснили новый план Кремля
- Напомним, в Беларуси 50 дней идут протесты против режима Лукашенко, который победил на выборах согласно данным ЦИК с показателем в 80,10% голосов.
- Его победу не признает значительная часть белорусов – десятки тысяч людей по всей стране выходят на акции с призывом к Лукашенко уйти в отставку.
- Также он нелегитимен и на Западе – Евросоюз не признал президентские выборы в Беларуси и готовит санкции против режима Лукашенко.
- Несмотря на это, 23 сентября Лукашенко официально вступил на пост президента Беларуси и провел инаугурацию в нарушение белорусского законодательства.
- Лукашенко, в свою очередь, призывает к прекращению экономического сотрудничества с Западом и просит принять аналогичное решение Россию.