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Лукашенко рассказал, когда рухнет Россия

8 сентября 2020, 18:04

Президент Беларуси призвал Россию не расслабляться.

Лукашенко
Лукашенко рассказал, когда рухнет Россия / Reuters

Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия. Такое громкое заявление во вторник, 8 сентября, сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом Лукашенко рассказал во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости, сообщает Telegram-канал "RT на русском".

По его словам, с подобной ситуацией, как в Беларуси, Россия не справится.

"Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - сказал Лукашенко.

По его словам, виноваты во всем американцы.

"Потому что — а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла — это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого", - отметил президент Беларуси.

Также Лукашенко предрек России повторение судьбы Беларуси.

"Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте", - отметил он.

Резюмируя, Лукашенко добавил, что, если рухнет Беларусь – рухнет и Россия.

"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - подытожил он.

Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее:

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