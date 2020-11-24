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Лукашенко захотел мира с Западом и объявил условие сотрудничества

24 ноября 2020, 11:26

Президента Белоруси может "отстранить от власти" только белорусский народ - на основании законов и конституции, отметил Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко захотел мира с Западом / УНИАН

Беларусь заинтересована в плодотворной кооперации со всеми государствами, включая западные, заявил президент страны Александр Лукашенко, которого в России назвали политическим трупом.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", – сказал Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами во вторник, 24 ноября, сообщает БелТА.

При этом он подчеркнул, что Минск "исключает любое политическое и экономическое давление", а в диалоге с партнерами "придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия".

Также Лукашенко заявил, что президента Белоруси может "отстранить от власти" только белорусский народ - на основании законов и конституции.

Кроме того, по словам Лукашенко, Запад готов подключить Россию для воздействия на него с целью свержения строя - но не знает, как это сделать.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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