Лукашенко захотел мира с Западом и объявил условие сотрудничества

Президента Белоруси может "отстранить от власти" только белорусский народ - на основании законов и конституции, отметил Лукашенко.
Беларусь заинтересована в плодотворной кооперации со всеми государствами, включая западные, заявил президент страны Александр Лукашенко, которого в России назвали политическим трупом.
"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", – сказал Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами во вторник, 24 ноября, сообщает БелТА.
При этом он подчеркнул, что Минск "исключает любое политическое и экономическое давление", а в диалоге с партнерами "придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия".
Также Лукашенко заявил, что президента Белоруси может "отстранить от власти" только белорусский народ - на основании законов и конституции.
Кроме того, по словам Лукашенко, Запад готов подключить Россию для воздействия на него с целью свержения строя - но не знает, как это сделать.
Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:
- Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.
- Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".
- Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над демократией.
Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.