Лукашенко захотел мира с Западом и объявил условие сотрудничества

Лукашенко захотел мира с Западом / УНИАН

Беларусь заинтересована в плодотворной кооперации со всеми государствами, включая западные, заявил президент страны Александр Лукашенко, которого в России назвали политическим трупом.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", – сказал Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами во вторник, 24 ноября, сообщает БелТА.

При этом он подчеркнул, что Минск "исключает любое политическое и экономическое давление", а в диалоге с партнерами "придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия".

Также Лукашенко заявил, что президента Белоруси может "отстранить от власти" только белорусский народ - на основании законов и конституции.

Кроме того, по словам Лукашенко, Запад готов подключить Россию для воздействия на него с целью свержения строя - но не знает, как это сделать.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.

Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".

Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над демократией.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.