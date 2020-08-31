Лукашенко запретили въезд в Латвию / Reuters

Президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в Латвию из-за ситуации после выборов в республике.

Об этом в понедельник, 31 августа, заявил латвийский МИД.

Добавим, что ряд стран Балтии, включая Латвию, Эстонию и Литву, заявили о намерении ввести санкции против должностных лиц Беларуси накануне.

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Напомним, 19 августа глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в политическом и правовом поле сложно признать победу Светланы Тихановской на президентских выборах в Беларуси. Оптимальным вариантом является проведение нового избирательного процесса.

Об этом сообщает lsm.lv.

По словам дипломата, чтобы понять, кому на самом деле доверяют белорусы, нужно провести повторные президентские выборы.

"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - считает Ринкевичс.