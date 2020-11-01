Любовный треугольник Ким Чен Ына – лидера КНДР видели с бывшей возлюбленной

Ким Чен Ын опять общается с бывшей возлюбленной / Reuters

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который недавно появился на публике в европейском костюме, заметили в компании с его бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль (Hyon Song-wol).

В частности, Хен находилась рядом с главой КНДР во время военного парада в Пхеньяне 10 октября. Как пишет The Times, она проводила высокопоставленных лиц к их местам и забирала цветы, подаренные лидеру, — ранее эту обязанность выполняла младшая сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

В 2013 году западные СМИ сообщили о казни Хен Сон Воль. Тогда нескольких популярных в этой стране артистов якобы арестовали, обвинили в распространении порнографии, судили и расстреляли из пулеметов. Однако уже через несколько месяцев Хен "воскресла", а ее карьера пошла в гору, и в 2017 году она вошла в Центральный комитет Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын разорвал отношения с Хен Сон Воль более 15 лет назад по настоянию тогдашнего президента страны, своего отца Ким Чен Ира.

В середине октября в южнокорейской прессе заговорили об исчезновении жены Ким Чен Ына Ли Соль Чжу. Как пишет издание Daily NK, супруга северокорейского лидера не появлялась на публике уже больше девяти месяцев. Государственные издания КНДР в последний раз запечатлели Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление.

Одной из возможных причин исчезновения Ли Соль Чжу из публичного поля называют ее уход за Ким Гён Хи, младшей сестрой Ким Чен Ира, в связи с тем что Ким Чен Ын очень привязан к своей тете, которая может быть больна.

Вторая — у супруги руководителя КНДР проблемы со здоровьем.

По другим данным, Ли Соль Чжу перестала появляться на публике из-за распространения коронавируса с целью защитить себя и семью, поскольку "многие не носят маски должным образом во время массовых мероприятий".

На видео Хен Сон Воль:

Ким Чен Ын болен - о чем сообщалось ранее: