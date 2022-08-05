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Людмила Путина стала миллиардершей после развода с диктатором: что известно о ее "заработке"

5 августа 2022, 19:44

Она живет с новым мужем во Франции, а Евросоюз не наложил на них санкции.

Людмила Путина и Владимир Путин
Людмила Путина стала миллиардершей после развода с диктатором / РБК

Бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила стала миллиардершей после развода. Теперь они живет в Европе вместе с любовником Артуром Очеретным, который на 20 лет моложе ее. Именно благодаря Путину Очеретный также стал миллиардером. Об этом стало известно из расследования, которое опубликовали на сайте заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Людмила Путина после развода с президентом РФ стала руководить общественной организацией "Центр развития русского языка", на счета которой поступают миллионы долларов от госкомпаний. Эта организация получила в дар от государства историческое здание в центре Москвы на ул. Воздвиженской, 9.

После этого организация сменила название и начала называться "Центр развития межличностных отношений". Мэрия подарила организации землю под домом и тогда Людмила Путина начала сдавать помещения в аренду. На этом она зарабатывает миллионы долларов в год.

Путина через часть "Меридиана" в кипрском офшоре купила микрофинансовую контору "Карман", которая выдает микрокредиты россиянам под залог автомобилей.

"Видимо, выдавать микрокредиты россиянам, которые их требуют, показалось экс-жене Путина столь перспективным делом, что в прошлом году она удвоила свой процент в "Кармане" с 7% акций до 14,5%, выкупая дополнительный пакет у основателя компании за 64 миллиона", – говорится в публикации.

Известно, что через полгода после развода Путина купила недвижимость в Биарриц во Франции. Там Людмила с любовником проводят большую часть своего времени.

"В конце 2012 года дочь Путина Екатерина и зять Кирилл Шамалов покупают особняк в Биарриц за 4,5 млн евро. Ну, им ли его дарит прошлый владелец - Геннадий Тимченко, давний друг президента. В декабре 2013 года, то есть через пол года после объявленного развода, Путины покупают здесь вторую виллу. Точнее, правильно сказать - Очеретные", - говорится в сообщении.

  • Дома Людмилы Путиной
    Дома Людмилы Путиной navalny.com
  • Дома Людмилы Путиной
    Дома Людмилы Путиной navalny.com
  • Дома Людмилы Путиной
    Дома Людмилы Путиной navalny.com
  • Дома Людмилы Путиной
    Дома Людмилы Путиной navalny.com
  • Дома Людмилы Путиной
    Дома Людмилы Путиной navalny.com
  • Дома Людмилы Путиной
    Дома Людмилы Путиной navalny.com

Следует отметить, что на Людмилу Путину и ее нового мужа не были наложены санкции Евросоюза, они и дальше продолжают жить в курортных городах ЕС.

Напомним, в мае власти Великобритании расширили санкционный список против окружения российского диктатора Владимира Путина. В него включены, бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют путинской любовницей, а также его бывшая жена Людмила (сейчас она носит фамилию Очеретная).

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