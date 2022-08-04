Если Путин победит в войне против Украины, начнется Третья мировая война – Зеленский

Мир погрузится в хаос, если Путин одержит победу над Украиной - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Если России удастся победить Украину в войне, кризисы в сфере энергетики и продовольствия и другие события, которые происходят сейчас, сменятся началом Третьей мировой войны. Крупные авторитарные режимы будут делать то же самое, что и Россия. Мир погрузится в хаос. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на встрече с африканскими СМИ он рассказал о том, что кризисы, с которыми сейчас сталкивается мир, сменятся на начало Третьей мировой войны. Такие события могут произойти, если Москва победит Киев.

По мнению украинского гаранта, мировые авторитарные режимы будут делать то же самое, что и Москва. И тогда мир погрузится в хаос.

"Если Путин победит в этой войне - это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос", - считает Зеленский.

Украинский гарант призвал мир делать выводы из того, что происходит.

"Не дай Бог, чтобы Россия победила в этой войне. Сколько можно наступать на эти грабли?" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал о реакции Путина на успехи ВСУ

Заявления президента Зеленского о России

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике призывы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера относительно якобы готовности Москвы к "переговорам" с Киевом. По его словам, если бы россияне намеревались говорить, они не стягивали бы войска на юг украинского государства. Подключение Шредера к тиражированию российской пропаганды он назвал отвратительной ситуацией.

4 августа Зеленский сказал, что представители РФ лгут, когда говорят о возможности так называемого "диалога" с Украиной. Глава государства заявил, что страна-террорист после совершенных зверств с оружием в руках призывает, к, дескать, "переговорам". Такие инициативы являются не иначе как ультиматумом.

Также Зеленский рассказал, что он пытался поговорить с главой РФ Путиным, однако Москва неоднократно отказывалась от разговора. После 24 февраля, когда Россия напала на Украину и совершила преступления против людей, говорить о диалоге возможности нет.

Другие новости: