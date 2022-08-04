Македония подарила ВСУ штурмовики Су-25, которые ранее купила у Украины - СМИ

По информации СМИ, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы ВСУ.
На фоне войны с Россией, армия Македонии презентовала Украине четыре штурмовика Су-25 Грач. К поставкам самолеты уже подготовили украинские инженеры, сообщает издание МКД.
По информации СМИ, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы ВСУ.
При этом перед осуществлением поставок в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.
МКД попыталось уточнить достоверность информации о передаче штурмовиков у Минобороны Северной Македонии, но ясного ответа не последовало.
"Точные детали всех решений (о передаче Украине самолетов - ред.), их содержание и пояснения будут рассекречены и опубликованы. Принятые до сих пор решения не снижают боеготовность нашей армии", - заявили в ведомстве.
Переданные Украине самолеты уже совершали несколько боевых вылетов в ходе конфликта в Северной Македонии, который произошел между македонцами и албанскими сепаратистами.
Детали нового пакета помощи США
Как сказано на сайте Министерства обороны США, Остин в разговоре с Резниковым снова подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддерживать способность Украины противостоять агрессивной войне России, что было подтверждено объявлениям о выделении дополнительных 550 миллионов долларов политики помощи для Украины.
Кроме того, Резников проинформировал Остина о ситуации на поле боя.
Отметим, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.
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