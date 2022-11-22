"Макрон на связи": российские пранкеры развели президента Польши Дуду

Анджей Дуда / Офис президента

В ночь падения ракеты на польско-украинской границе президент Польши Анджей Дуда говорил с мошенником.

Канцелярия Дуды в Twitter сообщила, что мошенник представился его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В канцелярии польского президента заявили, что после взрыва ракеты в Пшеводуве во время непрерывных переговоров с лидерами государств и правительств с Дудой связался человек, выдающий себя за Макрона.

"Во время разговора президент Анджей Дуда по необычной манере разговора собеседника понял, что это могла быть попытка мошенничества, и прекратил разговор", - добавили в канцелярии.

Как пишет Reuters, в записи разговора на 7,5 минут, опубликованной во вторник российскими пранкерами Вованом и Лексусом, Дуда говорит по-английски со звонящим, который пытается общаться с французским акцентом.

"Эммануэль, поверь мне, я очень осторожен… Я не хочу войны с Россией, и поверь мне, я предельно осторожен, предельно осторожен", - говорит польский президент на записи.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено недалеко от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

В России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть основания утверждать, что ракета, которая унесла жизни двух граждан Польши на территории села Пшеводув 15 ноября, была российской. Однако сейчас идет расследование трагического инцидента. И пока оно не завершится, никто не может со 100% уверенностью делать выводы о том, что там на самом деле произошло.

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