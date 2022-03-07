Макрон после разговора с Путиным обвинил его в моральном цинизме

Макрон / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом России Владимиром Путиным дал интервью и обвинил главу Кремля в цинизме.

Как сообщает белорусская редакция "Радио Свобода", это было сказано в вопросе открытия гуманитарных коридоров для жителей осажденных российской армией украинских городов.

В интервью одному из французских телеканалов Макрон отметил, что "Москва готова открыть коридоры для эвакуации мирных жителей исключительно на территорию России или Беларуси".

Президент Франции назвал такой подход Кремля "моральным и политическим цинизмом".

Он подчеркнул, что обещания защитить мирных жителей, чтобы они могли просто бежать в Россию, были "лицемерными".

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"Ситуация ухудшается с каждым днем. Гибнут люди, наступает усталость… Нам не удалось добиться прекращения огня", — добавил президент Франции.

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Накануне президент Франции Эммануель Макрон после разговора с Владимиром Путиным заявил, что на данный момент президент РФ отказывается прекращать свои атаки на Украину.

Макрон написал, что важно поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий.

Он уточнил, что будет продолжать свои усилия и контакты, чтобы "избежать худшего".

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