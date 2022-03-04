Путин в разговоре с Макроном отказался прекратить атаки на Украину

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануель Макрон после разговора с Владимиром Путиным заявил, что на данный момент президент РФ отказывается прекращать свои атаки на Украину.

Макрон написал, что важно поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий.

Он уточнил, что будет продолжать свои усилия и контакты, чтобы "избежать худшего".

"Поддержание диалога для защиты людей, получение мер, которые позволят избежать человеческих трагедий, положить конец этой войне: это цель моего обязательства вместе с президентом Зеленским и международным сообществом. Я был и буду оставаться полностью решительным", – добавил французский президент.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон уже третий раз переговорил с главой Кремля Владимиром Путиным, после начала вторжения РФ в Украину. По словам французского лидера, Путин продолжает стоять на своих позициях и отказывается от любых "компромиссов", передает Елисейский дворец.

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