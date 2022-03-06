Макрон срочно позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Зеленский и Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сразу же после разговора с президентом России Путиным.

Как сообщается на сайт правительства Франции, после обмена мнениями Эммануэля Макрона и Владимира Путина по поводу необходимости работ по защите и охране АЭС Украины, президент Франции подтвердил абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных объектов.

Также президент Украины и президент Франции обсудили общую ситуацию в стране.

Эммануэль Макрон сообщил, что остается внимательным к нуждам Украины.

А Франция будет и в будущем наращивать свою поддержку в этой сфере.

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Накануне президент Франции Эммануель Макрон после разговора с Владимиром Путиным заявил, что на данный момент президент РФ отказывается прекращать свои атаки на Украину.

Макрон написал, что важно поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий.

Он уточнил, что будет продолжать свои усилия и контакты, чтобы "избежать худшего".

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