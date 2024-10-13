Марши в честь РФ и лозунги против "нацизма": Германия с опозданием "отплатила" фанатке Путина

Россиянка вместе с мужем организовывали в Германии пропутинские акции и неоднократно нарушали закон.

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Елена Колбасникова после провокаций бежала на Родину / Коллаж Главреда. Скриншоты видео, Телеграм Колбасниковой

Германия запретила въезд в Шенгенскую зону российской провокаторше Елене Колбасниковой, организовывавшей марши за Путина в Кёльне.

Но, как отмечает BILD, решение было принято уже после того, как Колбасникова вместе со своим мужем Максом Шлундом три месяца назад бежали в Россию, чтобы избежать наказания.

Власти Германии сочли доказанным, что эта пара поставит под угрозу общественную безопасность и базовый свободный демократический порядок.

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Кто такая Колбасникова - подробности

В мае 2022 года Елена Колбасникова организовала одну из первых пропутинских акций в Кёльне и публично поддержала войну против Украины.

После заявлений в адрес Москвы и Путина россиянку оштрафовали на 900 евро. В суде, пишет BILD, Колбасникова надела звезду Давида в цветах российского флага и сравнила себя с теми, "кто преследовался в эпоху нацизма", за что была обвинена в разжигании ненависти.

Провокаторше также предъявлены обвинения в нарушении закона о внешней торговле и закона об оружии. Она с мужем доставляла гуманитарную помощь российским военным на оккупированной части Украины. Во время обыска в её квартире был найден неисправный автомат Калашникова.

Война России и Украины - отношения русских к агрессии Путина

По данным октябрьского соцопроса, около 47% респондентов, принявших участие в социологическом опросе, выразили мнение, согласно которому развязанная Россией война против Украины принесла больше вреда, чем пользы. При этом 60% назвали "успешными" боевые действия оккупантов, а поддержка действий захватчиков на поле боя остается высокой – 76%.

Напомним, на дочь украинской актрисы в Турции напала россиянка. В фокусе - сумасшедшая россиянка, которая услышав украинскую речь, буквально взбесилась.

При этом в Германии во время крупного танцевального фестиваля в Дюссельдорфе россиянка набросилась на украинку прямо посреди выступления. Россиянка облила украинскую танцовщицу водой и ударила кулаком по голове.

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