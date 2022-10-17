Маск выдал странный прогноз о ядерном ударе РФ по Украине и приплел Крым

Илон Маск / Reuters

Известный американский миллиардер Илон Маск сделал новое скандальное заявление о принадлежности захваченного РФ Крыма.

По его мнению, страна-оккупант применит ядерное оружие, если начнет терять украденный Крым. Свои мысли он изложил в Twitter.

"Если Россия встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее. Мы уже всячески вводили санкции / отсекали Россию, так что им еще терять?", - пишет скандальный американец.

Вместе с тем он не исключил начала ядерной войны: "Если мы уничтожим Россию ядерным оружием, они уничтожат нас, и тогда у нас будет Третья мировая война".

Обратим внимание, что Маск не упоминает о том, что ранее РФ украла Крым у Украины и повторяет кремлевские методички о том, что якобы "Россия абсолютно воспринимает Крым как центральную часть РФ" и оккупированный полуостров имеет критическое значение для национальной безопасности России.

"С их точки зрения, потеря Крыма – это все равно, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора", - добавил он.

Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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