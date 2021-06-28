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Масштабный пожар в Лондоне: все подробности и информация о пострадавших

28 июня 2021, 20:36

Около 70 пожарных отправились для ликвидации пожара. Спасатели призвали людей "избегать района и закрывать все двери и окна".

В Лондон произошёл масштабный пожар

В Лондоне у станции метро Elephant and Castle возник масштабный пожар. На место отправились около 70 спасателей, очевидцы сообщают о взрыве, сообщает пожарная бригада Лондона в Twitter.

"Огромный пожар вспыхнул в арках у железнодорожного вокзала на юге Лондона - свидетели сообщают, что видели "взрыв в виде огненного шара", - говорится в сообщении.

Около 70 пожарных отправились для ликвидации пожара. Спасатели призвали людей "избегать района и закрывать все двери и окна".

Позже стало известно, что масштабный пожар в Лондоне у станции метро Elephant and Castle был локализован. В результате инцидента пострадали два человека - медики оказали им помощь. Об этом сообщает мэр Лондона Садик Хан и Лондонская пожарная бригада в Twitter.

"Двум лицам оказали медицинскую помощь после вдыхания дыма", - сообщил Хан.

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Он также призвал избегать района пожара, пока аварийные службы продолжают борьбу с огнем. Он отметил, что дороги перекрыты, а станция метро закрыта.

"Если вы живете неподалеку, пожалуйста, следуйте советам Лондонской пожарной бригады и закройте все двери и окна", - призвал мэр.

Тем временем пожарная бригада отчиталась о борьбе с огнем.

"Пожар на Elephant and Castle в настоящее время локализован. Пожарные будут оставаться на месте происшествия в течение следующих нескольких часов, чтобы улучшить ситуацию на месте ЧП. В районе все еще перекрыты дороги", - заявили спасатели.

Жительница Лондона Юлия Блажнова-Рекуха в эфире телеканала Украина 24 рассказала подробности о взрыве на железнодорожной станции/станции метро в Лондоне.

"Я уточню, уже речь идет о двух пострадавших, у них травмы средней тяжести. Дороги перекрыты, сейчас в Лондоне пробки, люди напуганы. Лондон всегда живет в предвкушении терактов. Очень хорошо, что это не теракт, но каждая такая ситуация бьет по нервам. После каждого взрыва у меня и моих друзей ощущение, что это теракт", - заявила женщина.

"Это обычная железнодорожная станция, а также станция метро на юге Лондона. Сегодня понедельник, у нас рабочий день, час-пик, там сейчас в объезд объезжают машины, станция метро эта не работает, то есть это вызывает определенные неудобства. Пока неизвестно и какая природа этого взрыва, что это горит, и чем сейчас дышат жители этого района", - добавила жительница Лондона.

Лондон новости Великобритании
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