Меркель хотела организовать переговоры с Путиным, но не имела рычагов влияния на диктатора - СМИ

Меркель пыталась организовать переговоры с Путиным по поводу Украины / коллаж фото ua.depositphotos.com

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель незадолго до ухода с поста пыталась организовать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным относительно Украины, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватило рычагов влияния на хозяина Кремля.

По словам Меркель, она вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном планировала провести переговоры с Путиным в рамках ЕС в 2021 году, в последнее лето ее пребывания у власти.

"Но у меня больше не было рычагов, чтобы настаивать, потому что, в конце концов, все знали: она уходит осенью", – заявила Меркель в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Экс-канцлер также рассказала о своем последнем визите в Москву в августе 2021 года, во время которого почувствовала, что ее уже не воспринимают как влиятельного политика.

"Ощущение было очень понятным: "С точки зрения влияния в политике, с вами покончено". Для Путина важна только власть", - отметила она.

Как известно, Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера 8 декабря 2021 года, менее чем за три месяца до российского вторжения в Украину.

Как сообщал Главред, в октябре бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир в Европе может существовать лишь "при участии России". Она призвала мир не игнорировать ядерные угрозы РФ в сторону Украины.

Ранее итальянский политик, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркелем стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, он сказал, что санкции, дескать, никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

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