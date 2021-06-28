Меркель заявила об условии Путину и призвала Евросоюз к решительным действиям

Евросоюз и Россия не могут вместе работать в сложившихся условиях, сказала Ангела Меркель.
Страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях наднационального объединения и Москвы не только между собой, но и в рамках саммита ЕС-Россия с российским президентом Владимиром Путиным. Европа должна заявить РФ о том, что совместное сотрудничество не может быть успешным в сложившихся условиях. Отношения оставляют желать лучшего, однако в Брюсселе уже обозначили Москве темы для переговоров и изучают возможности проведения такого диалога. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
В ходе заседания франко-германской парламентской ассамблеи она заявила о том, что Евросоюз и Россия должны провести совместный саммит, в ходе которого европейцы должны сказать российскому президенту Путину о невозможности выстраивания отношений в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день.
"С моей точки зрения, на таком саммите (ЕС – Россия) нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют, и по которым мы хотим сотрудничать. Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом (Путиным) и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество", - сказала Меркель.Читайте такжеПоражение ЕС на переговорах с Путиным: дипломат объявил об опасности планов Меркель
Также она добавила, что несмотря на негативные отношения европейских государств и Москвы, переговоры все-таки стоит вести. В ЕС определили блок проблемных вопросов, и изучают условия, при которых может состояться диалог.
"Отношения между ЕС и Россией действительно плохие, но и во времена холодной войны велись переговоры. Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией", - подчеркнула Ангела Меркель.
Приглашение Путина на саммит ЕС
- Канцлер Германии Ангела Меркель ранее выступила с инициативой приглашения президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза. Предложение поддержал и глава Французской республики Эммануэль Макрон. Однако другие государства, кроме Австрии, выступили против такой идеи.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев рассматривает такой шаг как попытку Евросоюза уйти от санкций против России. Он предостерег Европу от подобных инициатив, которые, по его мнению, могут негативно повлиять на выполнение РФ Минских соглашений.
- Впрочем, саммит Евросоюза состоялся без участия Путина. На мероприятии страны ЕС приняли решение продлить на год санкции против России, которые впервые были введены в 2014 году после оккупации Крыма и Донбасса.