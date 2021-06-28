Меркель заявила об условии Путину и призвала Евросоюз к решительным действиям

Евросоюз должен провести переговоры с Россией - Меркель / Reuters

Страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях наднационального объединения и Москвы не только между собой, но и в рамках саммита ЕС-Россия с российским президентом Владимиром Путиным. Европа должна заявить РФ о том, что совместное сотрудничество не может быть успешным в сложившихся условиях. Отношения оставляют желать лучшего, однако в Брюсселе уже обозначили Москве темы для переговоров и изучают возможности проведения такого диалога. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В ходе заседания франко-германской парламентской ассамблеи она заявила о том, что Евросоюз и Россия должны провести совместный саммит, в ходе которого европейцы должны сказать российскому президенту Путину о невозможности выстраивания отношений в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день.

"С моей точки зрения, на таком саммите (ЕС – Россия) нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют, и по которым мы хотим сотрудничать. Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом (Путиным) и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество", - сказала Меркель.Читайте такжеПоражение ЕС на переговорах с Путиным: дипломат объявил об опасности планов Меркель

Также она добавила, что несмотря на негативные отношения европейских государств и Москвы, переговоры все-таки стоит вести. В ЕС определили блок проблемных вопросов, и изучают условия, при которых может состояться диалог.

"Отношения между ЕС и Россией действительно плохие, но и во времена холодной войны велись переговоры. Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией", - подчеркнула Ангела Меркель.

Приглашение Путина на саммит ЕС