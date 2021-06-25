Возмездие за Крым и Донбасс: Евросоюз продлил экономические санкции против России

ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах и в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Москвой.
Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение Минских соглашений", — написал Мишель в Twitter.
Он отметил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах и в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Москвой.
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Санкции ЕС против России – о чем сообщалось ранее:
- Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией. В проекте совместного заявления саммита Евросоюз – США предложили объединить усилия в противодействии России. Заявление подготовила европейская сторона и направила его на согласование в Вашингтон.
- В Европарламенте также раскрыли сценарий удара по РФ. В проекте рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленном Комитетом Европарламента по международным делам, важным принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами".
- Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. Он отметил, что у Евросоюза с Российской Федерацией сейчас "очень напряженные" отношения.
Автор: Адриана Бубновская