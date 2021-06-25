Возмездие за Крым и Донбасс: Евросоюз продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России / gettyimages

Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение Минских соглашений", — написал Мишель в Twitter.

Он отметил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах и в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Москвой.

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